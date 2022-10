Agrigento, movida selvaggia tra risse e traffico in tilt

Risse, sosta selvaggia e traffico in tilt. È accaduto sabato sera nel centro di Agrigento dove migliaia di giovani si sono riversati tra via Atenea e via San Francesco, zona della movida della Città dei Templi. Circostanza che rappresenterebbe peraltro una buona notizia se non fosse per i disagi che ne sono scaturiti. In via San Francesco, ad esempio, si è verificata una rissa tra due gruppi di giovani.

Protagonisti della zuffa agrigentini ed extracomunitari che si sono presi a calci e pugni davanti le persone incredule. All’arrivo dei poliziotti della sezione Volanti della Questura di Agrigento i protagonisti si erano dileguati. Sono in corso però accertamenti per risalire alla loro identità. Non è andata meglio dal punto di vista della viabilità.

Centinaia di automobili parcheggiate in doppia fila o sopra i marciapiedi. Tante le persone che, dopo aver lasciato i propri mezzi, sono rimasti “intrappolati” per ore poiché impossibilitati ad uscire per la presenza di altri veicoli. In questo caso provvidenziale è stato l’intervento dei carabinieri che hanno sedato gli animi prima che diventassero troppo “caldi”.