Congresso regionale Assostampa: gli eletti

Celebrato a Palermo il XXXIV Congresso regionale di Assostampa, il sindacato unitario dei giornalisti. Al termine dei lavori è stato eletto il nuovo segretario regionale, Giuseppe Rizzuto, che subentra a Roberto Ginex. I colleghi agrigentini Dario Broccio e Angelo Palillo sono stati eletti nel Consiglio regionale. Sia per Broccio che per Palillo si è trattato di una riconferma, essendo entrambi consiglieri uscenti. Stessa cosa per Antonio Francesco Morello che è stato confermato membro del Collegio dei Probiviri dell’Associazione.

La delegazione agrigentina è stata capeggiata dal segretario provinciale Gero Tedesco, che sarà membro di diritto della Giunta regionale dell’Associazione siciliana della stampa.

Il tema del XXXIV Congresso regionale di Assostampa è stato “Giornalismo precario, democrazia a rischio. Mai più 4 centesimi a riga. Garanzie, diritti e tutele per l’informazione”.

Tra gli altri, sono intervenuti anche Raffaele Lorusso, segretario nazionale Fnsi, Carlo Bartoli, presidente nazionale dell’Ordine dei giornalisti, Marina Macelloni, presidente dell’Inpgi e Gianfranco Giuliani, presidente della Casagit.