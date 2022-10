Canicattì, la Conferenza di Capigruppo condanna i deprecabili atti di vandalismo ai danni di noti commercianti della Città

Il Presidente del Consiglio Comunale, Mimmo Licata, nell’apprendere del deprecabile episodio di vandalismo avvenuto nella notte, nel pieno centro della nostra Città, e perpetrato ai danni di noti proprietari di una catena di negozi d’abbigliamento e accessori, esprime piena solidarietà ai titolari e a tutti i dipendenti. Già da diverso tempo il quieto vivere della nostra Città è turbato da vari atti di criminalità che stanno sfociando in una situazione emergenziale. Da tutte le componenti politiche del Consiglio Comunale è stata esternata più volte seria preoccupazione per i vari episodi registratisi, emersa e discussa in diverse sedute della Conferenza di Capigruppo. Proprio ieri, nell’ultimo incontro, La Conferenza ha deciso di chiedere di essere ricevuti da S.E. il Prefetto per rappresentare lo stato di disagio che vive la città di Canicattì e i commercianti. A questi ultimi va il pieno appoggio e la vicinanza di tutto il Consiglio Comunale.