Canicattì, ubriaco alla guida provoca incidente: denunciato 44enne

Un insegnante di 44 anni è stato denunciato per guida in stato di ebbrezza dopo aver perso il controllo della sua auto e provocato un incidente autonomo dove è rimasto ferito.

Una volta soccorso e trasferito all’ospedale Barone Lombardo di Canicattì è risultato positivo all’alcol test con un tasso alcolemico pari a 2.06gr/l. Per questo motivo gli è anche stata ritirata la patente di guida ed il mezzo è stato sequestrato. L’incidente è avvenuto in via Margio Vitale.

L’uomo era alla guida della sua Golf in compagnia di un altro passeggero quando avrebbe perso il controllo del mezzo. Per fortuna nel sinistro non sono rimaste coinvolte altre auto.