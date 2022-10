Furbetti del reddito di cittadinanza: 5 denunciati

Cinque ‘furbetti’ del reddito di cittadinanza sono stati denunciati dai carabinieri del comando provinciale di Ragusa. L’accusa è di indebita percezione del beneficio e truffa aggravata. A Ragusa Ibla, i militari hanno scoperto quattro soggetti che avevano dichiarato false residenze anagrafiche, figurando così in nuclei familiari autonomi e acquisendo il diritto a percepire il reddito. I quattro avrebbero raggirato il sistema per la somma complessiva di circa 38mila euro solo nel 2022. Una sessantaquattrenne in particolare percepiva la somma di 1200 euro mensili sebbene abitasse di fatto con la figlia beneficiaria anche lei del reddito e avesse nella propria disponibilità diversi beni, tra cui due autovetture, un motociclo e un autocarro, quest’ultimo utilizzato per la vendita in nero di prodotti agricoli. A Scicli, i carabinieri hanno denunciato una donna che aveva dichiarato che in famiglia nessuno poteva contare su un reddito fisso; le indagini hanno invece permesso di accertare che uno dei componenti aveva un contratto di lavoro regolare. Il danno rilevato si aggira su circa 20mila euro indebitamente percepiti.