Premio Progresso Economico nell’era digitale, la cerimonia alla Camera di Commercio

La cerimonia di consegna del “Premio Progresso Economico nell’era digitale”, promosso dalla Camera di commercio di Agrigento, con il patrocinio del Ministero dello Sviluppo Economico, si svolgerà sabato 22 ottobre con inizio alle ore 10,30 nella sala conferenze della sede di Via Atenea.

L’Ente camerale, allo scopo di sostenere lo sviluppo economico del territorio e valorizzare l’impegno degli imprenditori locali, si propone di trasmettere, anche in questo difficile momento, un segno di speranza per il futuro attraverso un attestato di riconoscenza ad alcune imprese del territorio che si sono particolarmente distinte sia sul versante dell’innovazione in campo digitale, che della tradizione, del valore sociale, dell’internazionalizzazione e della competitività rispetto alle attuali dinamiche di mercato.Sono 14 le aziende che in questa edizione saranno premiate, inoltre sarà assegnato un Premio Fedeltà al Lavoro e un Premio Speciale Progresso Economico.

“La premiazione- sottolinea il Commissario Straordinario della Camera di commercio di Agrigento Giuseppe Termine- rappresenta un appuntamento tradizionale dell’Ente con cui si segnalano alla pubblica opinione quelle realtà imprenditoriali e quelle personalità che con la loro attività lavorativa e con le loro doti e capacità hanno contribuito alla crescita economica del territorio. Per questo – aggiunge Giuseppe Termine- ogni anno la premiazione di coloro che vengono ritenuti meritevoli del riconoscimento avviene in una giornata dedicata e a tal proposito la Camera di commercio di Agrigento ha costituito un apposito albo dove sono menzionati tutti coloro che nel tempo hanno ricevuto il premio. Proprio il particolare momento che stiamo attraversando – conclude il Commissario – ci ha spinti a non rinunciare a questo appuntamento per dare un segnale di speranza e per il futuro è per il debito che il territorio ha nei confronti di chi non si è rassegnato davanti alle difficoltà e ha dato prova di sapere reagire ed essere in grado di affrontare sfide sempre più impegnative per consolidare una crescita nel rispetto delle regole e della legalità”.

Alla cerimonia di consegna, presenti le massime autorità locali, parteciperà il Presidente di Unioncamere Sicilia Pino Pace.