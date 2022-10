Campobello di Licata, Videosorveglianza: approvata variante

Integrazione del decreto sindacale in merito all’approvazione tecnica della perizia variante in corso d’opera del potenziamento dell’ impianto di videosorveglianza. La determina precedente, per la civica amministrazione, va perfezionata, infatti, in quanto le tabelle sul relativo quadro economico non erano visibili. La somma complessiva dei lavori è di oltre 403 mila euro.

Giovanni Blanda