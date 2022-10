Agrigento, i titolari dei locali dei locali: “Movida è ricchezza ma serve sicurezza”

incontro tra i titolari delle attività della movida del centro di Agrigento. I commercianti hanno fatto il punto della situazione all’indomani della decisione del Comitato per l’Ordine e la Sicurezza di far chiudere le attività un’ora prima e di incrementare i controlli dopo gli incresciosi fatti dell’ultimo weekend.

Gli imprenditori del settore hanno lanciato una proposta, chiedendo di occuparsi a loro spese del servizio di vigilanza.

“Quello che sto proponendo è un servizio di sicurezza nelle vie principali della città per gestire la movida che è ricchezza ma va gestita nel migliore dei modi e correttamente – dice Vincenzo Lauricella – Più volte ho provato a interessare il comune ma mi dicono che non hanno risorse”.

Uno dei commercianti interviene così: “Siamo lasciati soli sul campo, non ci fanno lavorare con quel poco che abbiamo e dobbiamo chiudere un’ora prima adesso. Siamo in ginocchio e vogliamo lavorare in piena sicurezza. Lo Stato ci deve proteggere e non chiudere”.

Infine, un altro gestore di un locale in via San Francesco: “Non voglio fare polemica. Abbiamo una soluzione al problema che la città neanche riesce a risolvere con le forze dell’ordine. Ci sostituiamo noi a loro con degli operatori privati per garantire la sicurezza nei luoghi della movida.”