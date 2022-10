Anziana scippata in centro: denunciato 42enne

I carabinieri della Compagnia di Agrigento, a margine di un’attività investigativa lampo, hanno individuato e denunciato uno dei due malviventi che negli scorsi giorni ha scippato la borsa ad un’anziana nel centro della città. Si tratta di un 42enne, disoccupato di Agrigento. L’uomo è stato incastrato dalle telecamere che hanno immortalato le fasi del furto.

Il fatto è avvenuto in via Orazio, una delle traverse di via Atenea. Il 42enne è risultato essere un vicino di casa della pensionata. L’uomo, in compagnia di un complice, ha atteso la donna ed è entrato in azione portandole via la borsa che teneva in spalla. All’interno dell’accessorio, oltre documenti ed effetti personali, anche 1.600 euro.

Proseguono le indagini per individuare anche il secondo malvivente.