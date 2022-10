Favara, manifesti provocatori contro chi abbandona i rifiuti per strada

“Un maiale non butta per strada i suoi rifiuti. E tu?”. E’ questo il messaggio provocatorio, accompagnato dalla foto inequivocabile di un suino, che da stamattina campeggia nei primi tre luoghi di abbandono dei rifiuti di Favara.

A volere i manifesti, il Comune con la collaborazione del raggruppamento di imprese Iseda, Sea, Ecoin, Icos e Seap che hanno in appalto il servizio di raccolta differenziata in città.

Tre i tabelloni già collocati in zone spesso oggetto di interventi di bonifica e altri ne verranno collocati sul territorio comunale con altri messaggi: in uno campeggerà un asino, in un altro un sacchetto nero simbolo dello smaltimento “selvaggio” dell’indifferenziato, che rappresenta oggi un costo notevole per i cittadini.

“Si tratta chiaramente di una iniziativa provocatoria – spiegano il sindaco Antonio Palumbo e l’assessore all’Ecologia Lillo Attardo – che non rimarrà isolata: grazie ad un bando a cui l’Ente ha già partecipato, alle donazione di privati e agli interventi che verranno posti in essere dalla nuova aggiudicataria del servizio di illuminazione pubblica, avremo presto la disponibilità di fotocamere e fototrappole ma, soprattutto, sarà approvato speriamo a breve in Consiglio comunale il regolamento per l’utilizzo di questi strumenti di controllo, ad oggi mai adottato dall’Ente”.