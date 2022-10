Morto da giorni in casa, i vicini se ne accorgono solo quando sentono puzza

Lo hanno trovato morto in casa i vigili del fuoco. Da giorni i vicini non avevano più sue notizie. I residenti del palazzo, sentendo un cattivo odore provenire da quell’appartamento, hanno lanciato l’allarme. Un uomo di 50 anni è stato trovato morto in casa in via Porta di Castro, nel quartiere di Ballarò a Palermo, dopo almeno sette giorni dal decesso che verosimilmente sarebbe avvenuto per cause naturali.

Dopo la telefonata arrivata al 112 sono intervenuti gli agenti di polizia e i vigili del fuoco che hanno aperto la porta. L’uomo, originario della Tunisia, si trovava disteso sul pavimento del bagno, tra la doccia il wc. Sul posto è arrivato per un’ispezione il medico legale secondo cui, considerate le condizioni e la rigidità del cadavere, l’uomo sarebbe deceduto da oltre una settimana.

Sono intervenuti anche gli agenti della polizia scientifica. Sulla base dei rilievi effettuati non sarebbe emerso nulla che lascerebbe pensare a una morte violenta o ad altro. La salma del tunisino, che viveva da solo, è stata consegnata ai familiari per consentire loro la celebrazione del funerale.