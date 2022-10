Agrigento, vandali danneggiano auto a turisti tedeschi

Spiacevole disavventura per una coppia di turisti tedeschi in vacanza ad Agrigento. I coniugi hanno trovato l’automobile, presa a noleggio, danneggiata in più parti nella carrozzeria.

Ad agire vandali armati di oggetti appuntiti. I turisti stavano soggiornando in una struttura ricettiva del centro storico e avevano parcheggiato la station wagon in via Garibaldi.

Giunti sul posto per riprendere l’auto hanno notato profondi graffi e rigature. Non gli è rimasto altro che chiamare le forze dell’ordine e denunciare l’accaduto. È stato aperto un fascicolo per l’ipotesi di reato di danneggiamento.