“Abbiamo scoperto che la spazzatura che c’è in giro non piove “d’allariu” (tradotto: “dall’aria”).

Nasce così, a Campobello di Licata, il gruppo “RipuliAmo Campobello”. Lo scopo è far conoscere le iniziative, gli appuntamenti, discutere delle proposte per rendere ancora più pulita e accogliente “la nostra Campobello di Licata”.

GIOVANNI BLANDA