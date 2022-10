55enne totalmente assolto dall’accusa di violenza sessuale su minore

Assoluzione totale per il netturbino di Agrigento di 55 anni, arrestato nell’ottobre di sette anni fa (ed è rimasto recluso per oltre un anno), dopo un’indagine di circa due mesi scattata a seguito della denuncia della figlia minore della convivente che denunciava di aver subito abusi sessuali per oltre sette anni.

Assoluzione totale anche per la mamma della ragazza accusata di non aver mosso un dito per impedire le violenze.

Infatti, La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile l’ultimo ricorso, presentato solo dalle parti civili che chiedevano un risarcimento del danno nonostante l’assoluzione in primo grado e secondo grado dell’imputato.

L’epilogo del processo è clamoroso: la giovane – aveva raccontato agli inquirenti – sarebbe stata sottoposta a violenze sessuali ripetutamente dall’età di dieci anni dal proprio patrigno che la minacciava qualora non avesse soddisfatto le sue richieste.

L’imputato aveva sempre sostenuto, invece, che quelle accuse fossero frutto di fantasie.