Agrigento, movida “sotto controllo”: raffica di multe e nessun disordine

Grande dispiegamento di forze dell’ordine nel weekend appena trascorso ad Agrigento dove è entrata in vigore l’ormai nota ordinanza sindacale che impone una “stretta” alla movida con i locali chiusi all’una e divieto di vendita di alcolici (asporto) dopo mezzanotte.

Polizia, carabinieri e guardia di finanza hanno controllato le vie della movida agrigentina tra via Atenea, via San Francesco fino ad arrivare nei pressi del Municipio.

Non ci sono stati disordini, nessuna rissa e i commercianti hanno in gran parte rispettato le prescrizioni della nuova ordinanza. In azione anche gli agenti della polizia municipale di Agrigento che, in poco tempo, hanno elevato oltre 100 multe e disposto la rimozione di sei auto in sosta selvaggia.

La risposta dello Stato c’è stata sul campo, così come disposto dal Prefetto di Agrigento a margine del Comitato per l’Ordina e la Sicurezza.