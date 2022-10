Carenza anestesisti negli ospedali, Savarino: “situazione inaccettabile”

“È ormai insostenibile l’emergenza creata dalla mancanza di medici anestesisti nei piccoli ospedali periferici, l’ospedale di Licata, per fare un esempio, ha una copertura dei posti del 25%, in quello di Canicatti dopo la prematura morte di un medico, non c’è più nessun anestesista in organico, con la conseguenza che anche per un parto cesareo deve arrivare qualcuno da Agrigento. Inaccettabile!”

A parlare l’On. Giusi Savarino, deputato regionale Fdi, che aggiunge: “Non entro nel merito della recente polemica tra Rettore e direttore generale dell’assessorato alla salute, ma certo è antieconomico ed immorale immaginare di risolvere il problema della carenza di anestesisti avallando convenzioni tra le Asp e il policlinico che comportano un esborso per le casse pubbliche enorme, dovendo pagare praticamente il doppio per ogni ora di prestazione. Peraltro così si crea un circolo vizioso per cui nessuno parteciperà ai concorsi per coprire quei ruoli. Mi appello al buon senso e alla necessità di fare l’interesse dei cittadini dando un organico stabile anche agli ospedali periferici, che possano condividere le graduatorie dei concorsi in itinere e mettere i nostri ospedali periferici in condizione di operare a regime.”