Poste Italiane con Federodontotecnica, per l’offerta di servizi e prodotti a supporto dei professionisti affiliati della provincia

Poste Italiane e Federodontotecnica, associazione-comunitaria della categoria odontotecnica presente, con proprie sedi, su tutto il territorio nazionale, hanno firmato un accordo per l’offerta di servizi e prodotti innovativi a supporto degli affiliati della provincia di Agrigento.

Grazie alla capillarità della rete di Poste Italiane, presente con 73 Uffici Postali nella provincia di Agrigento e al ruolo di Federodontotecnica, i professionisti Odontotecnici possono beneficiare dei molteplici servizi e prodotti disponibili in modo conveniente e funzionale alle loro esigenze.

In particolare, possono contare su Poste Delivery Business Prepagata, costituita da servizi di corriere espresso nazionali e internazionali e Pick Up Light per il ritiro di corrispondenza destinata in Italia e all’estero fino a un massimo di due kilogrammi.

In ambito Postel disponibile Microsoft 365 Business e Data Certa Digitale mentre Codice Postepay consente all’associato di accettare, presso il proprio punto vendita, le transazioni CardNot Present effettuate con carte di pagamento Postepay.

Poi ancora Pos Postepay, che consente di accettare presso il proprio punto vendita fisico o in mobilità, le transazioni tramite Mobile POS con carte di pagamento aderenti ai circuiti di cui l’impresa stessa ha richiesto l’abilitazione e Conto Bancoposta Business Link per gestire incassi e pagamenti operando su web e app.

Infine Posta Elettronica Certificata che permette di inviare tramite posta elettronica comunicazioni e documenti con elevato livello di sicurezza oltre a Servizi di Conservazione e Gestione Documentale per conservare i documenti in modalità informatica a norma.

Il Presidente di Federodontotecnica Vito Lombardi afferma che “un ulteriore passo è stato fatto dalla Comunità Professionale di Federodontotecnica per aiutare e tutelare i propri affiliati. Questo accordo con Poste Italiane permetterà a molti odontotecnici italiani di avere servizi esclusivi, che solo Poste Italiane hanno, e soprattutto di averli ad un prezzo particolarmente vantaggioso. Siamo orgogliosi di essere partner di una azienda, Poste italiane, di grandi tradizioni e di innovativi servizi”

L’accordo tra Poste Italiane e Federodontotecnica ribadisce il ruolo centrale di Poste Italiane a sostegno delle aziende e dei professionisti del territorio.