Canicattì, manca il servizio assistenza disabili nelle scuole: Cgil diffida il comune

La scrivente è venuta a conoscenza che codesta amministrazione non ha ancora avviato il servizio in oggetto.

Visto che l’Assessorato alla Famiglia e alle Politiche Sciali della Regione Siciliana in data 03/06/2022- ha emanato decreto 64/Gab col quale approva le modalità di “ripartizione delle risorse inerenti il servizio ASACOM e Assistenza Igienico Personale per gli alunni con disabilità nelle scuole comunali dell’infanzia, primarie e secondarie di primo grado”, individuando le modalità;

visto che il servizio in oggetto è fondamentale per la partecipazione degli alunni disabili alle attività didattiche;

tenuto conto che codesta amministrazione, pur stimolata diverse volte dalla segreteria della Camera del Lavoro, si ostina a non avviare il servizio e che tale atteggiamento si configura come grave e palese violazione dall’art. 34 della Carta Costituzionale inerente il diritto allo studio di ogni cittadino, la CGIL, DIFFIDA il Comune di Canicattì di avviare entro venerdì il 04 novembre 2022 Servizio di ASACOM per gli alunni disabili.

In mancanza di atti tangibili entro tale termine, la stessa si rivolgerà all’autorità giudiziaria competente affinchè sia demandato ad essa il compito di stabilire se le normative regionali vigenti in materia sono state applicate correttamente o meno e se taluni atti siano conformi alle leggi da cui promanano o siano invece contro legge.

Il Segretario Generale CGIL Agrigento Alfonso Buscemi

Il Resp. Dipartimento Politiche per le Disabilità CGIL Sicilia Francesco Gangemi