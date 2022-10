Canicattì, al via apertura “Cappella Corbo Livatino” per la solennità liturgica del giudice beato

in coincidenza della solennità liturgica del 29 ottobre del Beato Livatino l’apertura della “Cappella Livatino Corbo” dalle 9,30 alle 12,30 e dalle 15,30 alle 17,30. L’iniziativa è dell’associazione “Amici del Giudice Rosario Angelo Livatino” che ripeterà l’apertura della Cappella dove riposano, assieme ai suoi genitori ed ascendenti, le spoglie del Beato Livatino e sarà ripetuta anche nelle giornate di Tutti i Santi e della Commemorazione dei defunti sempre dalle 9,30 alle 12,30 e dalle 15,30 alle 17,30.Questa sera intanto soci e componenti il direttivo dell’associazione “Amici del Giudice Rosario Angelo Livatino” parteciperanno alle 19 al “Corteo contro la microcriminalità in città” promosso dal movimento giovanile di “InnoviAmo Canicattì” in collaborazione con l’associazionismo locale.

Lunedì 31 ottobre, vigilia di Tutti i Santi, l’Associazione parteciperà alle 21 nella chiesa S. Domenico alla veglia di preghiera, di lode e di ringraziamento per il dono della Santità organizzata dalla “Pastorale giovanile” di Canicattì. Martedì primo novembre alle 17,30 fedeli ed estimatori del Beato Livatino con i soci dell’associazione “Amici del Giudice Rosario Angelo Livatino” parteciperanno nella chiesa S. Francesco di Canicattì alla celebrazione eucaristica e poi con inizio alle 18,30 organizzato dai giovani della stessa parrocchia all’omaggio canoro “Facciamoci Santi” realizzato con la collaborazione di Roberto Puccio, Armando Cacciato e Vincenzo Sferrazza.

L’attività dell’associazione “Amici del Giudice Rosario Angelo Livatino” proseguirà anche con la presentazione in giro per la Sicilia dell’ultimo libro di Roberto Mistretta “Rosario Livatino. L’uomo, il giudice, il credente” e con le altre attività istituzionali sempre rivolte a diffondere la conoscenza della figura del Beato Livatino e dei valori di Giustizia e Carità.

Stante la concomitanza dell’Assemblea diocesana convocata per domani pomeriggio “solennità liturgica del Beato Livatino” in cattedrale ad Agrigento dall’Arcivescovo don Alessandro Damiano soci e componenti il direttivo dell’associazione a lui intestata assieme agli estimatori del primo magistrato elevato agli onori degli altari parteciperanno in maniera privata alle funzioni religiose già previste in città nelle diverse chiese di Canicattì.