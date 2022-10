Concorso Centri per l’impiego, è polemica sulla valutazione dei titoli

Non c’è pace per il maxi-concorso dei Centri per l’impiego in Sicilia. Dopo i ritardi nell’indizione dei bandi, lo sbarramento iniziale dei concorsi per laureati (cat. D), ora spuntano anche disparità nell’attribuzione del punteggio, tra chi possiede la laurea triennale e specialistica e chi ha una laurea magistrale o del vecchio ordinamento.

A segnalarlo una messinese di 43 anni, idonea non vincitrice del concorso per 487 unità per il potenziamento dei Centri per l’Impiego per il profilo CPI – IAC (profilo amministrativo-contabile), la cui graduatoria è stata pubblicata appena cinque giorni fa.

“La graduatoria di merito è appena uscita, dopo soli 6 mesi dallo svolgimento delle prove (Maggio 2022) e già si sono verificati i primi problemi” – ci ha raccontato la candidata. “Infatti, io ho una laurea vecchio ordinamento, che da bando era valutata 1,50, insieme alla LM (magistrale) ed alla 3+2 (triennale più specialistica). Purtroppo, alcuni, fuorviati dal portale, hanno inserito sia il titolo della triennale, che veniva valutato 1 punto, sia la magistrale, valutata giustamente 1,50, ma insieme alla triennale si arriva a 2,50, creando un’ingiusta sopravvalutazione della stessa rispetto alla LM o laurea vecchio ordinamento. Così nella graduatoria alcuni con la laurea 3+2 si sono visti attribuire a sproposito 2,50 punti, a discapito degli altri. Ora con queste testimonianze speriamo che correggano d’ufficio l’errore per evitare, che chi è stato svantaggiato da questa ingiustizia debba spendere denaro per far valere un suo interesse legittimo”.

Se così fosse le graduatorie finali recentemente pubblicate per il profilo di istruttore amministrativo contabile andrebbero necessariamente riviste. Diversi candidati hanno, infatti, indicato in assoluta buona fede lo stesso titolo due volte tratti in inganno dalla piattaforma ripam cloud, la prima volta come triennale la seconda come magistrale, nonostante il titolo superiore inglobi quello inferiore.