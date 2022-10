Palma di Montechiaro, auto in marcia prende fuoco: panico per la conducente

Momenti di panico nel centro di Palma di Montechiaro dove una donna del posto è riuscita a mettersi in salvo dopo che la sua auto, una Fiat Panda a gas, ha preso fuoco in marcia. La conducente era alla guida del mezzo quando improvvisamente una fiammata è uscita dal vano motore. La donna ha subito compreso di trovarsi in pericolo e così ha fatto in tempo a scendere e mettersi in salvo.

L’auto, in poco tempo, è stata avvolta dalle fiamme. Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco del distaccamento di Licata che hanno messo in sicurezza la zona e gli abitanti del quartiere. Evitata la deflagrazione totale del mezzo. Le fiamme hanno però interessato un secondo veicolo, una Peugeot 106 di un abitante della zona.