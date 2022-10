Caruana nominato Vice presidente di Confcommercio Sicilia

Una due giorni intensa per il sistema Confcommercio siciliano, che lo ha visto impegnato in un’assemblea elettiva e in una conferenza di sistema.

A Siracusa, Giuseppe Caruana, Presidente Confcommercio Agrigento, per il quinquennio 2022-2027, è stato nominato Vice Presidente Regionale di Confcommercio Sicilia, in una giunta dove vede riconfermato alla guida della federazione di categoria regionale Gianluca Manenti.

“La fiducia che è stata riposta sulla mia persona mi rende onorato e orgoglioso. Nel ringraziare Gianluca Manenti e tutti gli altri componenti della Giunta regionale – dichiara Caruana – non posso che rappresentare gratitudine e convinzione che, Confcommercio Sicilia, sarà ancora più protagonista della vita economica regionale”.

«Il futuro del commercio. L’esperienza del Nord e la crescita del Sud» è stato il tema della due giorni di confronto sempre a Siracusa, dove si è svolta la II Conferenza di sistema regionale di Confcommercio Sicilia.

Tanti i temi trattati, fra i quali la sempre maggiore necessità di mettere a fuoco la sinergia tra pubblico e privato, coinvolgendo gli enti locali in una nuova visione del commercio, affinché si possa finalmente lavorare in un vero sviluppo territoriale garantendo maggiore competitività. Un focus sui distretti commerciali e la tanto attesa legge regionale sul commercio.

“Serve che si riesca a mettere insieme pubblico e privato, – dichiara Caruana – ma serve anche attivare ogni possibile percorso affinché si possa ottenere il massimo rendimento dalle potenzialità delle imprese”.

Confcommercio Agrigento, nel ricordare il difficilissimo momento che si sta vivendo e nel congratularsi con Gianluca Manenti, per la sua riconferma alla guida di Confcommercio Sicilia, e con Giuseppe Caruana, nella nuova veste di vice presidente regionale, augura un proficuo lavoro alla Giunta Regionale, nella sua interezza, e rappresenta fiducia per un efficace impegno che guardi sempre e sempre più ad un concreto sostegno alle aziende.