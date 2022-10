Licata, in corso restyling dell’area di accesso al Cimitero di Marianello

Il Sindaco di Licata Giuseppe Galanti rende noto che sono in corso d’opera alcuni interventi di manutenzione dell’area di accesso al cimitero “nuovo” di Marianello.

Si tratta di opere di messa in sicurezza e rifacimento del manto d’asfalto della via d’accesso e del piazzale antistante l’area cimiteriale. Gli interventi serviranno a rendere più agevole e sicura la presenza dei cittadini che si recheranno a far visita ai propri cari defunti.