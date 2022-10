Omicidio nel ragusano, accoltellato 60enne: caccia all’assassino

E’ deceduto nella notte all’ospedale di Vittoria, dove era stato portato dal 118 in codice rosso per diverse ferite da arma da taglio, un 60enne.

E’ stato accoltellato in via Verga, zona Forcone di Vittoria. Giunto in ospedale in codice rosso le sue condizioni si sono rapidamente aggravate ed e’ morto.

Indagano i poliziotti del commissariato di di Vittoria e della Squadra mobile di Ragusa, coordinati dalla procura di Ragusa. Forse una discussione degenerata, ma ancora non e’ chiaro cosa sia avvenuto; sembrerebbe escusa la pista mafiosa.