Realmonte, sei precettori di reddito di cittadinanza impegnati in lavori socialmente utili

Il comune di Realmonte ha avviato al lavoro un primo gruppo di soggetti beneficiari del reddito di cittadinanza. Si tratta di quattro donne e due uomini, impegnati due giorni a settimana per 12 mesi, a svolgere lavori socialmente utili, come previsto dai Progetti utili alla collettivita’.

“L’avvio al lavoro di questo primo gruppo di beneficiari del reddito di cittadinanza- afferma il sindaco Sabrina Lattuca- , costituisce un altro importante traguardo raggiunto dall’amministrazione comunale in ambito sociale .È una grande soddisfazione sapere che il nostro Comune rientra fra i pochissimi in tutta Italia in cui vengono avviati i PUC , che vedono il percettore di un sostegno economico prestare un servizio in favore della comunità locale. Prossimamente -conclude- ci saranno altri inserimenti”.

Un primo progetto vede impegnati due beneficiari in attività di cura del verde pubblico e pulizia delle strade cittadine, il secondo invece, ha previsto l’inserimento dei restanti quattro percettori presso l’Ufficio Relazioni con il Pubblico del Comune.

Questo importante traguardo è stato raggiunto grazie al forte impegno in ambito sociale da parte del sindaco e dell’assessore ai Servizi Sociali del comune, Melissa Arcuri.

“L’avvio di questi progetti – spiega l’assessore ai Servizi Sociali, Melissa Arcuri- rappresenta per i destinatari di RdC un’occasione di integrazione sociale, di educazione al lavoro, di crescita formativa e di cittadinanza attiva”.