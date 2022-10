Campobello di Licata, uffici comunali chiusi mercoledì 2 novembre

Uffici comunali chiusi mercoledì 2 novembre, fatta eccezione per la polizia municipale, operatori della squadra di manutenzione e quelli del cimitero. Per Il 2 novembre, giorno dedicato alla Commemorazione dei defunti, si prevede un minore afflusso di utenti al municipio. Comune chiuso, con decreto sindacale, anche per la ragione di contenere i consumi energetici ed agevolare la partecipazione degli utenti alle manifestazioni civili e religiose.

Giovanni Blanda