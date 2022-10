Ridotto il servizio igienico personale per gli studenti disabili: la Cgil diffida il Consorzio dei liberi comuni

La riduzione delle ore previste dal PEI per i il servizio igienico personale degli studenti disabili gravissimi ha scatenato l’ira del sindacato Cgil che ha diffidato il Consorzio dei liberi comuni.

“A seguito della riduzione illegittima, da parte di codesta amministrazione, delle ore inerenti il servizio igienico personale rivolto agli studenti disabili non autosufficienti (servizi integrativi aggiuntivi e migliorativi) previsti nel PEI – si legge – avevamo inoltrato, per posta elettronica certificata, la richiesta di un incontro urgente per affrontare e risolvere la problematica. Non avendo ad oggi ricevuto alcun riscontro, è indispensabile reintegrare con urgenza, per consentire agli studenti disabili gravissimi non autosufficienti la frequenza delle lezioni, le ore previste dal PEI illegittimamente tolte. L’atto amministrativo posto in essere dal Consorzio si configura come palese negazione del diritto allo studio sancito dall’articolo 34 della Carta costituzionale. In mancanza di atti tangibili, si legge a conclusione, il sindacato si rivolgerà all’autorità giudiziaria competente affinché sia demandato ad essa il compito di stabilire se le normative vigenti in materia sono state applicate correttamente o meno e se taluni atti siano conformi alle leggi da cui promanano o siano invece contro legge”.