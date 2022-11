Agrigento, controlli nei luoghi della movida: raffica di multe

Proseguono i controlli delle forze dell’ordine nei luoghi della movida di Agrigento. Dopo l’ordinanza del sindaco Miccichè che impone una stretta sugli orari e sulla vendita di bevande alcoliche, e le disposizioni del Prefetto a margine del Comitato per l’Ordine e la Sicurezza, sono state intensificate le attività di controllo soprattutto nel weekend. La sempre più massiccia presenza di carabinieri, polizia e guardia di finanza, sta producendo i suoi frutti dando una maggiore sicurezza ai cittadini.

Risultati che si vedono anche dal punto di vista della viabilità. La Polizia Locale ha elevato quasi 100 multe ad altrettanti automobilisti indisciplinati. Persone che, in barba alle più basilari regole, hanno parcheggiato le rispettive auto in doppia fila o sui marciapiedi.

L’unico momento di tensione si è registrato a piazza Cavour dove due gruppi di immigrati si sono picchiati per motivi sconosciuti. All’arrivo dei poliziotti non c’era più nessuno. In via Pirandello, invece, il titolare di un locale non avrebbe rispettato l’orario di chiusura imposto dalla nuova ordinanza e per questo motivo rischia adesso provvedimenti.