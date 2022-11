Agrigento: terminati i lavori sulla strada che collega la città all’ospedale

Completati, dal Genio Civile, i lavori di manutenzione ordinaria della strada di collegamento del centro urbano di Agrigento all’Ospedale San Giovanni di Dio ed alla SP15, in contrada Consolida.

La strada è stata ripavimentata e sono state dunque eliminate una serie di buche pericolose per gli automobilisti e soprattutto per i motociclisti in transito, lungo l’importante arteria, per raggiungere l’Ospedale dal centro abitato di Agrigento o da altri Comuni della Provincia, attraverso la SP15.

I lavori hanno interessato la realizzazione di gabbionate di contenimento a protezione della sede stradale, la scarifica della vecchia pavimentazione bituminuosa oramai deteriorata, la ripavimentazione con tappetino bituminoso ed il rifacimento della segnaletica stradale orizzontale.

Gli automobilisti adesso potranno transitare su una strada comoda, senza buche e con evidente restyling della segnaletica stradale, che ha conferito al nastro stradale un aspetto perso da tempo.

“E’ la quindicesima strada, afferma il Capo del Genio Civile Rino La Mendola, in cui siamo intervenuti con lavori di manutenzione, nel corso degli ultimi due anni. Ci rendiamo conto che il percorso per superare il gap infrastrutturale della nostra terra è ancora lungo, ma siamo orgogliosi di essere riusciti, negli ultimi anni, a dare il nostro contributo tecnico per migliorare la viabilità interna del nostro territorio provinciale, da troppo tempo abbandonata al degrado. Tutto ciò, continua La Mendola, grazie alle risorse stanziate dal Governo Regionale e grazie alla professionalità ed all’impegno dei funzionari del Genio Civile”.

I lavori sono stati finanziati, per un importo di 1,2 milioni di euro, dalla Giunta Regionale uscente, presieduta da Nello Musumeci, su proposta dell’Assessore al ramo Marco Falcone, a seguito di apposita segnalazione del Sindaco di Agrigento Franco Micciché, il quale nel corso di un incontro al Genio Civile, ha manifestato la sua soddisfazione per la realizzazione dei lavori.

“Ringrazio l’Assessore Falcone e l’architetto La Mendola, ha detto il Sindaco Micciché, per la sensibilità mostrata alle mie sollecitazioni sulla necessità di mettere in sicurezza un’arteria importante per il collegamento dell’Ospedale San Giovanni di Dio con il centro urbano della città e con la SP15”.

A supporto dei lavori eseguiti dal Genio Civile, le maestranze del Comune di Agrigento e dell’AICA hanno proceduto a liberare alcune condotte di acque bianche che erano intasate di detriti, al fine di impedire il ristagno di acque meteoriche sulla sede stradale, garantendone il regolare deflusso nei locali ricettori idrografici.

I lavori sono stati eseguiti dall’impresa aggiudicataria Caruso Appalti di Modica, mentre i dipendenti dell’Ufficio impegnati negli stessi lavori sono i funzionari direttivi Salvatore Alessi (RUP), Angelo Cimino (progettista e direttore dei lavori, Gaspare Patti (progettista e direttore operativo), Franco Mirabelli (supporto al RUP), Giovanni Conti e Claudio Nocera (ispettori di cantiere) ed il collaboratore Isidoro Curaba (supporto alla direzione lavori).