Campobello di Licata, ordinanza viabilità intono al cimitero

Ordinanza sindacale che istituisce per i giorni 1 (festa Tutti Santi) e 2 novembre (Commemorazione dei defunti), dalle ore 7,30 alle ore 18, il senso unico in via Marconi (uscita per Ravanusa), nei pressi del cimitero, nonché il divieto di sosta nel lato sinistro della stessa via Marconi, Inoltre: l’accesso al parcheggio antistante il cimitero è consentito ai veicoli al servizio di persone invalide o di ridotte capacità di deambulazione. L’ufficio tecnico comunale provvederà a collocare le transenne e la segnaletica stradale .

Giovanni Blanda