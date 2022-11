Utilizzava pc sotto sequestro, 80 mila euro di multa e chiusura per locale

La Squadra di Polizia Amministrativa dell’Ufficio ha notificato il provvedimento di chiusura al titolare di un esercizio commerciale – dedito sia alla somministrazione di alimenti e bevande che alla raccolta delle scommesse – per la durata di giorni 30, quale effetto di un pregresso controllo, durante il quale è stata riscontrata l’installazione di sette apparecchiature elettroniche (PC) – poste sotto il vincolo del sequestro amministrativo – comminando pure la sanzione amministrativa pecuniaria di euro 80.500,00, per aver il titolare messo a disposizione, in luogo aperto al pubblico, apparecchi destinati, anche indirettamente, a qualsiasi forma di gioco, non rispondenti alle caratteristiche previste dalla Legge.