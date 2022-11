Canicattì, maltrattamenti e stalking all’ex compagna: arrestato 45enne

Continua a perseguitare e minacciare l’ex compagna e il suo nuovo fidanzato non rassegnandosi alla fine della relazione sentimentale. I poliziotti del commissariato di Canicattì hanno arrestato un quarantacinquenne del posto. Il provvedimento è stato firmato dal gip del tribunale di Agrigento che ha sostituito la misura cautelare dei domiciliari con quella in carcere. L’uomo, dopo le formalità di rito, è stato trasferito nella casa circondariale “Pasquale Di Lorenzo” di Agrigento.

A denunciare continui pedinamenti, frasi minacciose e insulti era stata la donna. Alla base degli atti persecutori la decisione di mettere fine alla relazione con l’ex compagno e la voglia di rifarsi una nuova vita.

Così sono iniziati i comportamenti violenti sfociati anche in vere e proprie minacce anche al nuovo compagno della ragazza e ai figli di quest’ultimo. Per tale motivo il 45enne era stato posto ai domiciliari. Adesso l’aggravamento del provvedimento con il trasferimento in carcere.