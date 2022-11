Movida, incontro tra Fipe e Prefetto di Agrigento

La delegazione Fipe Confcommercio ha incontrato nella giornata di venerdì il Prefetto di Agrigento Maria Rita Cocciufa. Al centro dell’incontro l’ormai nota ordinanza sindacale ( in vigore fino a domani 2 novembre) che ha disposto la chiusura degli esercizi commerciali della movida all’1. Nel corso dell’incontro si è cercato di guardare alla “movida” a 360 gradi e individuare il percorso più utile per evitare in futuro nuovi disagi. “Il prefetto è stato molto disponibile e si è detto pronto a collaborare con gli imprenditori, – dichiara Gabriella Cucchiara – chiedendo a quest’ ultimi di intraprendere, in maniera unitaria, un percorso che possa essere basato sulla legalità, la condivisione delle regole. L’auspicio di una costante collaborazione che possa portare beneficio ad ognuno, alla città tutta”.