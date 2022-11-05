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Canicattì, convocato il Consiglio Comunale per giorno 8

Scritto da il 5 novembre 2022, alle 07:21 | archiviato in Politica, Politica Canicattì. Puoi seguire ogni risposta attraverso RSS 2.0. Puoi lasciare un commento o un trackback a questo articolo

SI COMUNICA,AI SENSI DELL’ART. 44, ESEGUENTI, DEL REGOLAMENTO FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO COMUNALE E DELLE COMMISSIONI CONSILIARI, CHE IL CONSIGLIO COMUNALE È CONVOCATO, NI SEDUTA PUBBLICA ED NI SESSIONE ORDINARIA, PER LE ORE 18 DI MAREDi 08 NOVEMBRE 2022 NI PRIMA CONVOCAZIONE E ALL’OCCORRENZA ALLE ORE 19.00 IN SECONDA CONVOCAZIONE a che SI TERRÀ PRESSO LA SALA CONSILIARE DI
CORSO UMBERTO I. PER L’OCCASIONE SARANNO ADOTTATE TUTTE LE MISURE NECESSARIE AL FINE DI OTTEMPERARE ALLE PRESCRIZIONI VIGENTI INTEMA DI CONTRASTO ALLA DIFFUSIONE DEL COVID-19.
SARÀ TRATTATO IL SEGUENTE O. D. G.:
1. COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE.
2. LETTURA E APPROVAZIONE DEL VERBALE DELLE SEDUTEPRECEDENTI. 3. INTERROGAZIONI.
4. MOZIONE AVENTE PER OGGETTO: “SICUREZZA SOCIALE EORDINE PUBBLICO, PERVENUTA GIUSTA NOTA PROT. N. 42714 DEL 03/11/2022, PRESENTATA DAI CONSIGLIERI COMUNALI:,
ALESSI A,. FALCONE F., LO GIUDICE G., DI FAZIO G,. TURCO A., LICATA D,. LALICATA G. EMURATORE C;
5. PROPOSTA DI DELIBERAZIONE CONSILIARE AVENTE AD OGGETTO: “VARIAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE 2020/2022, ANNUALITÀ 2022, AI SENSI DELL’ART. 250 COMMA 2 TUEL** – ASACOM E CENTRI ESTIVI. PERVENUTA GIUSTA NOTA PROT. N. 41573 DEL 24/10/2022, PRESENTATA DALLA P.O. .N 3 D.SSA C. MELI;
Si precisa che:
a) ai sensi dell’art. 28, comma 3°, del vigente Statuto Comunale, la mancanza del numero legale all’ora prevista per T’adunanza di prima convocazione, ovvero nel corso dei lavori, comporta il rinvio dei lavori all’ora successiva, ni seconda convocazione, per al quale è necessario il quorum strutturale di due quinti dei Consiglieri assegnati;





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