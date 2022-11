Campobello di Licata, in via Lourdes istituito il divieto di transito

Con ordinanza sindacale istituito il divieto di transito, in entrambi i sensi, della via Lourdes ai veicoli aventi un’altezza superiore a metri 2.50. Le caratteristiche di questa strada, infatti, non permettono il transito dei veicoli interessati. Ufficio tecnico comunale dovrà apporre gli appositi segnali stradali, le forze dell’ordine, invece, dovranno eseguire il provvedimento sindacale.

Giovanni Blanda