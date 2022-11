Solidarietà al Sindaco Corbo sulla lettera di minacce e insulti

Il Segretario cittadino Gero Drago , unitamente ai Consiglieri Comunali Daniela Marchese Ragona e Giuseppe Lalicata, ai componenti dei Consiglio Direttivo di Fratelli d’Italia Canicattì esprime solidarietà e vicinanza morale al Sindaco Vincenzo Corbo per il vile atto di minacce e insulti subito . Riteniamo che la critica , l’opposizione e il confronto sulle cose che non vanno o che potrebbero essere migliorate nella nostra città debba essere sempre fatto nelle sedi opportune e con modi e atteggiamenti civili , per questo condanniamo fortemente ogni atteggiamento o metodo che nulla ha a che fare con il vivere da cittadini .