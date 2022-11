Il Libero Consorzio interverrà su alcune strade a Santo Stefano Quisquina, Montallegro e Siculiana

Saranno presto interessati da lavori di manutenzione straordinaria tre strade provinciali della zona centro nord. Si tratta delle Strade Provinciali n. 26-C “S. Stefano Quisquina – Confine provincia di Palermo”, n. 26-D Borgo “Pasquale – Valledolmo” e n. 75 “Siculiana – Montallegro”, per la cui messa in sicurezza è stato firmato il contratto d’appalto tra il Libero Consorzio Comunale di Agrigento e l’impresa SEG srls di Agrigento, aggiudicataria della relativa gara effettuata in modalità telematica tramite procedura negoziata (Legge 120/2020), e aggiudicata con un ribasso del 33,518% (importo contrattuale complessivo di 371.181,47 euro più Iva, compresi 16.500,00 euro per oneri di sicurezza).

I lavori sono stati progettati dallo Staff tecnico del Settore Infrastrutture Stradali del Libero Consorzio e finanziati dal Ministero delle Infrastrutture con D.M. n.49/2018 “Finanziamenti degli interventi relativi a programmi straordinari di manutenzione della rete viaria di Province e Città metropolitane”, e dovranno essere eseguiti entro 365 giorni dalla consegna. Previsti diversi interventi, tra cui la risagomatura dei tracciati, il ripristino di opere di presidio stradale e la costruzione di nuove cunette, posa di gabbionate per contenere lo scivolamento di terreni e detriti da monte sul piano viabile, rimozione di detriti e fanghiglia, manutenzione della segnaletica stradale e delle barriere di protezione incidentate.