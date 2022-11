Rapinato negozio di kebab: 50 euro il bottino

Tre malviventi, con volto scoperto e armati di coltello, hanno fatto irruzione in un negozio di kebab in via Pirandello intimando al dipendente di consegnare l’incasso. Il commesso, spaventato, ha consegnato loro i soldi custoditi nel registratore di cassa, appena cinquanta euro. Il fatto è avvenuto nel tardo pomeriggio.

I balordi sono poi fuggiti facendo perdere le tracce. Sul posto, lanciato l’allarme, i carabinieri. Al via le indagini per risalire all’identità dei tre rapinatori. Un aiuto potrebbe arrivare dalle numerose telecamere che insistono nella zona.