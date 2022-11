Canicattì, incendiato pneumatico davanti portone di un condominio: indagini in corso

Avvertimento, raid vandalico o intimidazione a qualcuno in particolare? Uno pneumatico è stato cosparso di liquido infiammabile, incendiato e posizionato davanti il portone di ingresso di un condominio. Il fatto è avvenuto la scorsa notte in via Germania, nel centro di Canicattì. Lo stabile è abitato da diverse famiglie.

Le fiamme, che si stavano propagando verso il portone, sono state spente con mezzi di fortuna da uno dei residenti del palazzo che in quel momento stava rientrando in casa. Sul posto sono intervenuti i carabinieri della locale Compagnia che hanno avviato le indagini. Ad agire ignoti che hanno approfittato del buio della notte e dell’assenza di persone in quel momento.