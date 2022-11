Auto contro bici elettrica sul ponte Morandi: ferito ciclista

Incidente stradale lungo il viadotto Morandi di Agrigento. Una Volkswagen Polo si è scontrata, per cause ancora in corso di accertamento, contro un bici elettrica. Ad avere la peggio è stato il ciclista, sbalzato sul selciato dopo l’impatto.

L’uomo, un immigrato residente in città, è rimasto lievemente ferito riportando escoriazioni multiple. Sul posto sono intervenuti gli agenti della sezione Volanti della Questura di Agrigento per ricostruire la dinamica del sinistro.