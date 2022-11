Canicattì, sparati tre colpi di pistola contro un’auto

Tre colpi di arma da fuoco sono stati esplosi all’indirizzo di una Renault Clio in una strada del centro di Canicattì. L’auto, di proprietà di un pensionato, è in realtà in uso al figlio trentatreenne del posto. A fare la scoperta è stato proprio quest’ultimo al momento di prendere il mezzo.

L’uomo ha notato i tre fori e ha chiamato immediatamente la polizia. Gli agenti hanno avviato le indagini. I colpi di pistola, probabilmente calibro 7.65, hanno raggiunto gli sportelli e il paraurti.

Il proprietario dell’auto ha raccontato ai poliziotti di aver avuto poco prima un diverbio per strada con uno sconosciuto per una questione legata ad una precedenza. Saranno le indagini a chiarire gli aspetti della vicenda. Un aiuto potrebbe arrivare da eventuali telecamere che insistono nella zona.