Porto Empedocle, deve scontare 6 anni per estorsione: arrestato 51enne

I carabinieri della stazione di Porto Empedocle, in esecuzione di un’ordinanza di carcerazione emessa dal tribunale di Firenze, hanno arrestato un pensionato di 51 anni. L’uomo deve scontare 6 anni per estorsione continuata. Il reato è stato commesso nel 2012 a Cerreto Guidi, in provincia di Firenze.Dopo le formalità di rito i militari dell’Arma hanno condotto l’uomo nella casa circondariale Pasquale Di Lorenzo di Agrigento.