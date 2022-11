Schianto frontale a Maddalusa: tre feriti sulla Statale 115

Spaventoso incidente frontale lungo la strada statale 115, nei pressi del bivio per Maddalusa, ad Agrigento. A scontrarsi frontalmente due automobili, una Toyota e una Fiat Punto. Il bilancio è di tre feriti.

Due di loro sono in codice giallo mentre un altro in codice verde. Per fortuna non sarebbero in pericolo di vita. Tutti sono stati trasferiti all’ospedale San Giovanni di Dio di Agrigento per le cure mediche del caso e ulteriori accertamenti. Ancora da chiarire la dinamica dell’incidente. Lo scontro è avvenuto frontalmente e una delle auto si è anche ribaltata.

Sul posto sono intervenuti gli agenti della sezione Volanti che si stanno occupando dei rilievi e della ricostruzione del sinistro. Presenti anche i Vigili del Fuoco del Comando Provinciale e il personale del 118.