Tagliati 21 alberi dal terreno di agricoltore: indagini in corso

Ancora un danneggiamento nelle campagne agrigentine. L’ultimo si è verificato in contrada Regolia Collerone, a Calamonaci. Ignoti si sono intrufolati nel terreno di un bracciante agricolo di 48 anni e hanno tagliato ben 21 alberi di ulivo. Ingenti i danni.

È il secondo raid in pochi giorni che si verifica nel piccolo centro della provincia. L’uomo, dopo aver fatto la scoperta, si è recato dai carabinieri della locale stazione e ha sporto denuncia. Sulla vicenda la Procura di Sciacca ha aperto un fascicolo d’inchiesta per danneggiamento. Ad entrare in azione sicuramente più persone che, secondo prime ricostruzioni, avrebbero utilizzato una motosega per radere al suolo gli alberi.