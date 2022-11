Agrigento, automobilisti indisciplinati: quasi 400 multe in quattro giorni

Sosta selvaggia, automobili parcheggiate in spazi dedicati ai ciclomotori o sui marciapiedi. Proseguono i controlli della Polizia Locale di Agrigento nel centro della città. Gli agenti hanno accertato numerose violazioni del codice della strada elevando multe a raffica.

Sono state ben 108 nelle ultime ore che portano il bilancio a quasi 400 sanzioni in appena quattro giorni. I controlli sono stati effettuati in via Atenea, in piazza Aldo Moro e nei pressi del comune di Agrigento.

Qualcuno si è anche divertito a “spostare” le multe posizionate nei tergicristalli delle auto e sistemarle in altri veicoli non interessati dalle sanzioni. Gli automobilisti “indisciplinati” si vedranno in ogni caso recapitare la multa direttamente a casa.