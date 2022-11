Agrigento, furto in un bar a Porta di Ponte: rubati 60 euro e caramelle

Ancora ladri in azione ad Agrigento. Ignoti, utilizzando un piede di porco per scassinare l’ingresso, sono riusciti ad entrare in un bar a Porta di Ponte, all’ingresso di via Atenea. Una volta dentro hanno rubato i soldi custoditi nella cassa, circa 60 euro, e le caramelle. Poi la fuga. Il furto è stato messo a segno nella notte tra domenica e lunedì.

A fare la scoperta è stato il titolare dell’esercizio commerciale che ha denunciato l’accaduto ai carabinieri. Al via le indagini dei militari dell’Arma che, probabilmente, potranno contare sull’aiuto delle numerose telecamere in zona.