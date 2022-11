Agrigento, in via sperimentale il servizio di mensa universitaria

A partire da mercoledì 9 novembre sarà attivo ad Agrigento, in via sperimentale e per tre settimane, il servizio di prenotazione pasti per gli universitari. I punti di distribuzione/consegna dei pasti saranno due: in Via Ugo La Malfa, a “Villa Genuardi”, all’interno del Polo Territoriale Universitario; in Via Quartararo, all’interno del Consorzio Universitario.

Sarà possibile prenotare il pasto solo a pranzo, dal lunedì al venerdì, da mezzanotte alle 10. Il pasto sarà consegnato nelle sale ristorazione appositamente individuate all’interno delle strutture universitarie, ovvero, in Via Ugo La Malfa, alle 13 circa e in Via Quartararo, alle 13.30.

Per saperne di più si può consultare la pagina web sul servizio ristorativo offerto ad altre tipologie di utenti e la pagina web “Come prenotare il pasto e ritirarlo presso un qualsiasi punto di distribuzione”; la Guida pratica su come prenotare un pasto dall’app. Per eventuali informazioni e/o chiarimenti, L’ERSU risponde o contattare l’Ufficio Ristorazione ubicato all’interno della Residenza Universitaria “Santi Romano”, piano ammezzato – Palermo: Tel. 091.6545913/5938/4204; email ristorazione@ersupalermo.it