Campobllo di Licata, allagamenti: cominciati i primi lavori presso la zona della Divina Commedia

Sono cominciati i primi lavori presso la zona della Divina Commedia, per rimediare, “almeno in prima parte”, al problema dell’allagamento. Il Comune cercherà poi i fondi necessari per il completamento definitivo, con un secondo intervento. Il sindaco Antonio Pitruzzella: “Siamo felici di mantenere le nostre promesse. Ringraziamo l’Aica per l’impegno profuso”. Ne ha dato notizia l’amministrazione comunale

Giovanni Blanda