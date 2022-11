Licata, peschereccio affonda al porto: l’intervento dei Vigili del Fuoco

Un motopesca ormeggiato al porto di Licata è affondato. Il natante è stato notato da alcuni pescatori all’alba. Lanciato l’allarme sul posto sono intervenuti gli uomini della Guardia Costiera e i Vigili del Fuoco.

Al via le operazioni di recupero con il motopesca che sarà imbracato con dei “palloni” per essere riportato in superficie. Chiesto l’intervento anche dei sommozzatori. Non è escluso che per risollevare l’imbarcazione venga utilizzata una gru. La causa dell’inabissamento del scafo sarebbe da ricondurre ad una falla.