Aragona, chiude l’ufficio postale per lavori: arriva la postazione mobile

Disagi ad Aragona per la chiusura dell’unico ufficio postale. fino al 29 novembre, la sede di via Meli non sarà accessibile a causa dei lavori di ristrutturazione e ammodernamento non differibili.

Il servizio all’utenza sarà garantito attraverso l’utilizzo della postazione mobile di Poste Italiane. Infatti, per garantire la continuità del servizio degli uffici chiusi, l’utenza sarà ricevuta a bordo di un camper postale che verrà parcheggiato nella stessa zona e precisamente nei pressi della scalinata in via “R. Pilo”.

Dunque, con l’arrivo del freddo e delle piogge invernali, si annuncia una situazione di criticità e difficoltà per le persone più anziane, disabili e per i pensionati costretti a fare la fila all’aperto, ma anche per gli operatori in servizio nel camper.